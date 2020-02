İranda yeni növ koronavirusdan ölənlərin sayı artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı IRNA agentliyi yayıb.

Bildirilib ki, ölkənin 10 - Tehran, Qum, Gilan, Mazandaran, Simnan, Əlborz, İsfahan, Mərkəzi, Həmədan, Xorasan Rəzəvi əyalətlərində koronavirusa yoluxma halı təsdiqlənib.

Ümumilikdə 61 nəfərə koronavirus diaqnozu qoyulub. Bunlardan 13-ü ölüb, 3-ü isə sağalıb. / Report

