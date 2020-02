İranda yayılmış koronavirus səbəbindən Türkiyə ilə sərhəddə bəzi tədbirlər görülür.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyindən məlumat verilib.

Səfirlikdən verilən məlumatda oda deyilir ki, tədbirlər çərçivəsində Naxçıvandan Türkiyəyə keçiddə bəzi addımlar atılmaqdadır. Bu addımların Naxçıvana zərər verməməsi üçün tədbirlərin davamı olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə bağlı təmasdar hələ davam etməkdədir.

