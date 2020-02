İranın Qərbi Azərbaycan vilayətinin Xoy şəhərində gecə saatlarında 4,3, daha sonra isə 3,7 bal gücündə zəlzələ olub.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, episentri Xoy ərazisində olan 4,3 bal gücündə yeraltı təkanların dərinliyi 7 km-də yerləşib. İkinci 3,7 bal gücündə zəlzələ isə 8 km dərinlikdə olub.

Zəlzələdən sonra 9 adam ölüb 21 nəfər yaralanıb.

Xatırladaq ki, fevralın 23-ü Türkiyə - İran sərhəd bölgəsində 5,9 bal gücündə zəlzələ olub.

