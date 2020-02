Bu gün bir sıra ərazilərdə elektrik enerjisi kəsiləcək.

Metbuat.az bildirir ki, "Azərişıq” ASC-dən verilən məlumata görə, bu gün saat 12:00-dan 14:30-a qədər Abşeron rayonu Xırdalan şəhərinin 25, 26, 28-ci məhəllələri, Quşçuluq Massivi, AAAF Park, kənd Xırdalan, Masazır qəsəbəsinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində qısamüddətli fasilələr yaranacaq.



