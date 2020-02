Bakıda kişi arvadını döyüb.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə fevralın 24-də paytaxtın Nəsimi rayon ərazisində yerləşən “Caspian Sport” otelində qeydə alınıb.

Belə ki, Şri-Lanka vətəndaşı Şahemodi Pilanan birlikdə yaşadığı əri tərəfindən qarnından vurulub. O, qarnın küt travması diaqnozu ilə 1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzə müraciət edib. İlkin tibbi yardım aldıqdan sonra qadın evə buraxılıb.

Faktla bağlı Nəsimi Rayon Polis İdarəsinin 24-cü Polis Şöbəsində araşdırma aparılır. (report)

