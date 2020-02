Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Küveyti bayram münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az bildirir ki, təbrik mətni XİN-in “Twitter” səhifəsində yayılıb:

“Küveytin Milli Bayramı münasibətilə dost Küveyt xalqını ən xoş arzularla səmimi-qəlbdən təbrik edirik. Biz əminik ki, münasibətlərin inkişafı xalqlarımız arasında dostluq və əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə xidmət edəcək”.

