Azərbaycanlı model şəhərin ortasında soyundu - FOTO / VİDEO

Model Səmra Hüseynova bu dəfə sosial şəbəkədəki paylaşımı ilə müzakirələrə səbəb olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, model Sinqapura istirahətə yollanıb. O, şəhər gəzintisi zamanı koftasını çıxardaraq lüt şəkillər çəkdirib.

Yağışın altında lentə alınan görüntülərini Səmra sosial şəbəkədə izləyiciləri ilə bölüşüb. O, fotoya "Azadlıq" qısa şərhini yazıb.

İzləyiciləri isə Səmranın arıqlığını tənqid ediblər. Modelin ünvanına "Qəşəng şəkildi, sinən də olsa əla olar", "Göstərməyə nəsə olsa barı" kimi şərhlər yazılıb.

(axsam.az)

