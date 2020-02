Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin ilk oyunları davam edir.

Metbuat.az bildirir ki, bu gecə daha iki matç keçiriləcək.

“Çelsi” evdə “Bavariya”nı qəbul edəcək. Digər görüşdə isə “Barselona” "Napoli"nin qonağı olacaq.

Qeyd edək ki, hər iki oyun Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da başlayacaq.

25 fevral

00:00. “Çelsi” – “Bavariya”

00:00. “Napoli” – “Barselona”



26 fevral

"Lion" - "Yuventus"

"Real" - "Mançester Siti"

