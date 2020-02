Fotoqraf Zeynal Məmmədli ad gününü təmtəraqlı şəkildə qeyd edib. Fotoqrafın ad gününə bir çox yerli məşhurlar qatılıblar.

Metbuat.az bildirir ki, gecənin sonunda fotoqrafa ad günü hədiyyəsi olaraq "Ferrari" markalı avtomobil hədiyyə olunub.

Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik:

(day.az)

