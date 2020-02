İrandan koronavirus infeksiyasından ölənlərin sayı yenidən artıb.

Metbuat.az “Reuters”ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı ölkənin rəsmi nümayəndəsi verib.

Məlumata görə, ölkədən yoluxmadan ölənlərin sayı 14-ə çatıb.

