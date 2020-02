Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Bakıya səfərindən öncə jurnalistlərin suallarını cavablandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkə başçısı Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə yeni görüşünün anonsunu verib.

“Rusiyadan nümayəndə heyəti sabah gələcək. Ancaq bu həftəsonu olan danışıqlarda Fransa Prezidenti Emmanuel Makron və Vladimir Putin razılıq əldə edə bilməyiblər. Ən pis ehtimala görə, martın 5-də cənab Putinlə bir araya gələ bilərik”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.