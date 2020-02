BAKIDA DƏHŞƏT - Yük maşını fəhlənin üzərindən keçdi

Bakıda fəhlə faciəli şəkildə ölüb.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə paytaxtın Binəqədi rayonu, Binəqədi qəsəbəsi, 4-cü qapı küçəsində yerləşən metal qırıntıları sexində baş verib.

Həmin sexdə fəhlə işləyən, 1977-ci il təvəllüdlü Səlimov Zaur Qulu oğlu sexdə metal qırıntılarını yük avtomobilinə yükləyərkən Nəcəfov Eldar Qədim oğlu "KamAz" markalı həmin yük avtomobilini arxaya verib. Həmin vaxt Z.Səlimov yük maşınının altında qalaraq ölüb.

Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 162.2-ci (əmək mühafizəsi qaydalarını pozma, ehtiyatsızlıqdan zərərçəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olma) maddəsilə cinayət işi başlanıb. (trend)

