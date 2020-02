Qızıl hasilatı rekord həddə çatdı - Yeni yataqlar istismar ediləcək / VİDEO

2019-cu ildə “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 59 min unsiya qızıl, 111 min unsiya gümüş satıb. Bunun hesabına ölkə iqtisadiyyatına 145 milyon manat məbləğində vəsait daxil olub. 2019-cu ilin yekunlarına həsr olunan mətbuat konfransında cəmiyyətin sədri Zakir İbrahimov yaxın vaxtlarda yeni yataqların istismarına başlanacağını bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “AzerGold” ötən il hasilat üzrə rekord göstərici əldə edib. 2018-ci illə müqayisədə qızıl hasilatında 21,3 faiz artaraq 55 min unsiyanı, gümüş hasilatı isə isə 33,2 faiz artaraq 103 min unsiyanı keçib. Bütün bunlar Daşkəsəndə yerləşən Çovdar yatağının yerüstü mərhələsinin istismarı nəticəində əldə edilən göstəriciir. “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Zakir İbrahimovun sözlərinə görə, gələn il Çovdar yatağının cinahlarında kəşf edilən yataqların istismarına başlanılacaq. Balakəndə yerləşən Filizçay yatağının istismarına isə nəzərdə tutulandan iki tez - 2025-ci ildə start veriləcək.

Yatağın 1-ci fazası üçün ilkin hesablanmış sink, qızıl, gümüş, mis və qurğuşundan ibarət filiz ehtiyyatları 60 milyon tona yaxın proqnozlaşdırılır. Planlaşdırılan tədqiqat işləri nəticəsində yatağın ümumi filiz ehtiyatlarının 120 milyon tona kimi artırılması da gözlənilir.

Koronavirusun yayılması və müxtəlif geosiyasi amillərin təsiri nəticəsində dünya bazarlarında qızılın 1 unsiyasının qiyməti bahalaşaraq 1690 dollara çatıb. Bu, Azərbaycanın da gəlirlərinin artmasına səbəb olacaq.

“AzerGold”un bu il üçün olan büdcənin formalaşdırılması zamanı müxtəlif qiymət ssenarisi nəzərdə tutulub. Buna baxmayaraq, hazırda dünya bazarlarında qızıla olan qiymətlər QSC tərəfindən nəzərdə tutulan qiymətlərdən artıqdır, bu isə QSC üçün əlavə mənfəət yarada bilər.

Qeyd edək ki, 2019-cu ilin nəticələrinə əsasən qızıl ölkənin əsas ixrac məhsullarındadır. Digər yataqların istismara verilməsi ilə 2025-ci ildən bu sahə üzrə gəlirlərin bir neçə dəfə artacağı proqnozlaşdırılır.

