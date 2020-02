Bakıda 7 marşrut xəttinin yolu dəyişdirəcək

Xocalı Soyqırımının 28-ci ildönümü ilə əlaqədar sabah Bakıda 7 marşrut xəttinin yolu dəyişdiriləcək.

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib.

Məlumata görə, məlum anım tədbiri ilə əlaqədar paytaxtın müəyyən küçə və prospektlərdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müvəqqəti məhdudlaşdırıldığından, 7 marşrut xəttinin (4, 21, 30, 32, 46, 49 və 175) hərəkət trayektoriyası dəyişdiriləcək. Müntəzəm xətt üzrə avtobuslar digər nəqliyyat vasitələrinin yönləndirildiyi alternativ küçə və prospektlərdən keçməklə hərəkət edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.