Bu gün səhər saatlarında polisin qardaşı tərəfindən qətlə yetirilməsi haqda xəbər vermişdik.

Metbuat.az xəbər verir ki, paytaxtın Nərimanov rayonunda baş verən hadisə zamanı Ramazanov Araz qardaşı Nəsimi Rayon Polis İdarəsinin 19-cu polis bölməsinin əməkdaşı, 1989-cu il təvəllüdlü Ramazanov Anarı bıçaqla qətlə yetirib.

Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi bilinmir.

Hadisə zamanı qətlə yetirilmiş polis əməkdaşının fotosunu təqdim edirik:(azxeber)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.