Hadisə Bakı-Sumqayıt yolunda qeydə alınıb.

Metbuat.az bildirir ki, yükü boşaldan zaman 99 KF 102 dövlət nömrəli yük maşını boşluğa düşüb.

Nəticədə yük avtomobili iki təkər üzərinə qalxıb və ön hissəsi havada qalıb.

Hadisə səbəbindən qəza baş verən ərazidə avtomobillərin sıxlığı yaranıb. (trend)

