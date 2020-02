Bu il Azərbaycan xurmaları xarici bazarlarda iki dəfə baha satılıb

“Azərbaycan 2019-cu ildə 104 mln ABŞ dolları dəyərində xurma ixrac edib. Ümid edirəm ki, bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycanın ixrac etdiyi xurmanın dəyəri 20 mln ABŞ dollarını ötəcək”.

Metbuat.az bildirir ki, bunu Azərbaycan Xurma İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyasının sədri Qadir Yusifov bildirib.

O deyib ki, hazırda xurma anbarlarda saxlanılır və ixrac martın sonlarına qədər davam edəcək: “Azərbaycanın xurma ixrac etdiyi əsas bazarlar Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstan və Səudiyyə Ərəbistandır”.

Assosiasiya sədri vurğulayıb ki, bu mövsümün əvvəlindən başlayaraq yəni-sentyabrın 15-dən noyabrın 15-ə qədər Rusiya və Ukrayna bazarlarına ixrac edilmiş xurmanın bazarda satış dəyəri ucuz olub: “Lakin noyabrdan etibarən xurmanın Rusiya, Ukrayna bazarlarında satış qiyməti iki dəfə artdı”.

Xatırladaq ki, "İxrac İcmalı"nın 2020-ci ilin yanvar buraxılışında qeyd edilib ki, 2019-cu il ərzində qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 1,954 milyard ABŞ dolları təşkil edib. 2018-ci illə müqayisədə 2019-cu ildə qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 265 milyon ABŞ dolları və ya 15,7 faiz artıb. 2019-cu ilin dekabr ayında isə qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 173 milyon ABŞ dolları təşkil edib. 2019-cu ilin dekabr ayında qeyri-neft sektoru üzrə ixracda pomidor (22,6 milyon ABŞ dolları) birinci, xurma (20,1 milyon ABŞ dolları) ikinci, pambıq mahlıcı (14,9 milyon ABŞ dolları) üçüncü yerdə qərarlaşıb. (report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.