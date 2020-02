Astara Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi işdən çıxarılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərazi Bölmələrinin İdarəetmə Birliyi” (TƏBİB) faktı təsdiqləyib.

TƏBİB-dən bildirilib ki, Əlövsət Əliyev ötən gün tutduğu baş həkim vəzifəsindən kənarlaşdırılıb.

Onun yerinə Elnur Azadxanov təyin olunub. (report)

