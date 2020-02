Baxçalı: “Dağlıq Qarabağın işğalı dünyanın gözü qarşısında baş verib”

“Dağlıq Qarabağın işğalı dünyanın gözü qarşısında baş verib. Xocalıda beynəlxalq hüququn soyqırımı, hücum, insanlığa qarşı cinayətləri açıq şəkildə törədilib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) lideri Dövlət Baxçalı deyib:

“Xocalı susmayan fəryad, tükənməyən əzab və tükənməyən türk sevdasıdır. 28 ildir Dağlıq Qarabağın Xocalı rayonu türklüyün vicdanında sızıntı, milli ürəklərdə sancıdır. 28 ildir Dağlıq Qarabağ Ermənistanın işğalı altındadır”.

MHP lideri qeyd edib ki, Xocalı türkdür, Dağlıq Qarabağ türkdür.

Baxçalının Məmmədhüseyn Şəhriyardan gətirdiyi “Qurd qurdnan dolaşar, itlər it inən” sitatı zaldakılar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb.

