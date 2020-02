Ağcabədidə güclü külək toy çadırını uçurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Hacılar kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Həsən Kərimovun övladının toy məclisi üçün quraşdırılmış çadırı külək uçurub. Bu səbəbdən toy məclisi yarımçıq dayandırılıb. Xəsarət alan yoxdur.(Apa)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.