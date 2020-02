Külək Gəncədə ağacları aşırdı, damları uçurdu - FOTO

Bu gün Gəncə şəhərində səhər saatlarından başlayaraq əsən güclü külək ağacları, elektrik və telefon xətləri dirəklərini aşırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, külək Yeni Gəncə yaşayış massivində yerləşən 23 nömrəli uşaq bağçası-körpələr evinin, Üzeyir Hacıbəyov, Dədə Qorqud, Tağı Arani və Azərbaycan küçələrində çoxmənzilli binaların, Şıxzamanlı və Məhsəti qəsəbələrində bəzi fərdi yaşayış evlərinin dam örtüklərini yararsız hala salıb.

Şəhər ərazisində elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranıb.

Fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində aidiyyəti qurumlar tərəfindən iş aparılır.(Report)

