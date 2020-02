Çindən kənarda koronavirusa yoluxanların sayı 2 min nəfəri keçib

Çin sərhədlərindən kənarda yeni növ koronavirusa yoluxma halı 2 min nəfəri keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) açıqladığı gündəlik hesabatda deyilir.

ÜST-ün açıqlamasına görə, Çindən kənarda bu virusa yoluxma halı son gün ərzində 300 nəfər artaraq 2069 nəfərə çatıb. ÇXR-dən başqa 29 ölkədə koronavirus qeydə alınıb. Son gün ərzində 6 nəfər bu ölümcül virusun yaratdığı pnevmoniya səbəbindən dünyasını dəyişib. Ümumilikdə isə Çindən kənarda 23 nəfər virusun qurbanına çevrilib.

