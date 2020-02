Daxili işlər orqanlarında yeni kadr təyinatı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, Zəfər Abıyev Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsində şöbə müdirinin müavini vəzifəsinə təyin olunub.

DİN-in Mətbuat Xidməti faktı təsdiqləyib.

Z.Abıyev Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyevin qardaşıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.