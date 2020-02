Qəzada ölən idmançının xanımı helikopter şirkətini məhkəməyə verdi

Helikopter qəzası nəticəsində 13 yaşlı qızı ilə birgə həyatını itirən əfsanəvi basketbolçu Kobi Brayantın həyat yoldaşı Vanessa Brayant helikopter şirkətini məhkəməyə verib.

Metbuat.az "bbc.com"a istinadən xəbər verir ki, 37 yaşlı Vanessa Los-Ancelesdə müraciət etdiyi məhkəmədə helikopter şirkəti "İsland Express Helicoters"i "ölümə səbəb olmaqla" iddiham edib. Onun şirkətdən istədiyi təzminat isə açıqlanmayıb.

Qeyd edək ki, bu il yanvarın 26-da baş tutan qəzadan sonra şirkət uçuşları dayandırmışdı.

