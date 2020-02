Gürcüstanın iqtisadiyyat və dayanıqlı inkişaf naziri Natia Turnava sabah Azərbaycana səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının növbəti iclasında iştirak edəcək.

N.Turnava səfər çərçivəsində rəsmi görüşlər də keçirəcək.

