Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyevlə təkbətək görüşündən öncə ona təsbeh bağışlayıb.

Metbuat.az Türkiyə KİV-lərinə istinadən həmin görüntüləri təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.