Ölümdən dönən əməkdar artist canlı efirdə - VİDEO

ARB TV-nin “Elgizlə izlə” verilişində əməkdar artist Rəhman Rəhmanovla telefon bağlantısı yaradılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ağır koma vəziyyətində xəstəxanaya gəlməsindən danışan əməkdar artist hazırda səhhətinin qismən düzəldiyini, yeni əməliyyata hazırlaşdığını bildirib:



“Artıq əməliyyat olunmuşam, ikinci əməliyyat da gözlənilir. Səhhətim yaxşı olmadığı üçün dərhal ikinci əməliyyata girmədim, yeni əməliyyata hazırlayırlar məni. Mənim adımdan istifadə edib pul yığanlara səslənirəm ki, belə şeylər etməsinlər. Çox tanınmış teleaparıcı mənim xəbərim olmadan gəlib mənim bütün əməliyyat xərclərimi ödəyib

Ən önəmlisi isə ölkəmizin birinci xanımı, Mehriban xanım Əliyeva mənim səhhətimlə maraqlanıb və Heydər Əliyev Fondu mənim bütün müalicə xərclərimi öz üzərinə götürüb. Buna görə ölkəmizin başçısına və Mehriban xanıma öz adımdan və sənət yoldaşlarım adından təşəkkürümü bildirirəm”.

