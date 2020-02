Aktyor Ülvi Həsənli ata olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aktyorun özü məlumat verib. Belə ki, Ülvi yeni dünyaya gələn qızı Melisa və xanımı ilə birlikdə çəkdirdiyi şəkli sosial media hesabında paylaşıb. O, paylaşımına bu sözləri yazıb:

"Melisam, həyatımıza və evimizə xoş gəldin".

Qeyd edək ki, aktyor ötən ilin iyununda Esya adlı xanımla ailə qurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.