Erkin Qədirliyinin dairəsi ilə bağlı qərar verildi

Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu gün keçirilən iclasında 16 saylı Yasamal ikinci seçki dairəsinin lider namizədi Qədirli Erkin Toğrul oğlu və səlahiyyətli nümayəndəsi Nicat Məmmədlinin müraciətinə baxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müraciət barədə MSK katibi Arifə Muxtarova məlumat verib.



O bildirib ki, şikayətçi həmin dairənin 8 məntəqəsində səsvermənin nəticələrinin etibarsız sayılmasını xahiş edib: “Araşdırma nəticəsində müəyyən olunub ki, şikayətçinin müraciətində əksini tapan hallar öz təsdiqini tapmayıb. Bu baxımdan dairə seçki komissiyası doğru qərara gəlib. Ona görə şikayət təmin edilməməli və DSK-nın qərarı qüvvədə saxlanılmalıdır”.



Təklif səsverməyə çıxarılaraq qəbul edilib.

