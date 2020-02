Alimlər nəfəs almadığı genetik olaraq isbat olunan canlı kəşf ediblər.

Bu barədə Metbuat.az LiveScience-ə istinadən xəbər verir.

Təl-Əviv Universitetinin təkamül üzrə bioloqu Dorothee Huchonun rəhəbrliyi ilə həyata keçirilən araşdırma nəticəsində isbat olunub ki, balıq paraziti olan H. salminicola nəfəs almadan yaşayır.

