Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva “Instagram” hesabında Xocalı soyqırımının 28-ci ilinə həsr olunmuş video paylaşıb.

Metbuat.az bildirir ki, Video Bakı Media Mərkəzi tərəfindən hazırlanıb.

#JusticeForKhojaly həştəqi ilə yerləşdirilən videoda bir qadının dilindin Xocalı soyqırımının bütün dəhşəti öz əksini tapıb.

