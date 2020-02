Türkiyənin Malatya şəhərində zəlzələ baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, xarici medianın məlumatına görə, zəlzələ 4,9 bal gücündə olub.

Zəlzələ yerli vaxtla 02:03-də Kale rayonunda, yerin 14 kilometr dərinliyində qeydə alınıb. Təkanların Elazığ vilayətində də hiss edildiyi bildirilib.

