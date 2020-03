Türk ordusu ruslara və Əsədin qüvvələrinə QAN UDDURDU - Strateji bölgə ələ keçirildi, növbəti hədəf...

Türkiyə Silahlı Qüvvələri və Suriya Milli Ordusu İdlib şəhərində Bəşər Əsəd rejimi qüvvələri, eyni zamanda İran dəstəkli qruplaşmalara ağır zərbələr endirir.

Publika.az xəbər verir ki, Suriya Milli Ordusu daha əvvəl 2 dəfə ələ keçirib rusların ağır bombardmanından sonra geri çəkilmək məcburiyyətində qaldığı Neyrab qəsəbəsində hakimiyyətini bərpa edib.

Türk ordusunun top atışlarıyla birlikdə qəsəbəyə daxil olan müxaliflər ən az 50 rejim əsgərini zərərsizləşdirdikdən sonra bayraqlarını qaldırıb. Neyrabda öldürülənlər arasında rejimə sadiq general-mayor Sudair əl-Bari, general-mayor Kamal Yusif Cufful və polkovnik Şərəf Sümər Şaban da var.

Ruslar dəliyə döndü

Qəsəbədə SMO-ya bir müddət müqavimət göstərməyə çalışan rejimin 76-cı tuqayı müxaliflərin hücumundan sonra arxasına belə baxmadan qaçıb. Rusiyaya bağlı muzdlu döyüşçülərin komandanı Süheyl Həsənin istəyi ilə bölgəyə Sərakibdən yardım göndərilib. Lakin müxaliflər bu qüvvələri də aradan qaldırdı. Neyrabın alınması rusları sözün həqiqi mənasında, dəli edib. Onların döyüş təyyarələri gecə boyunca Neyraba bombalar yağdırıb, amma müxaliflər bu dəfə geri çəkilməyib.TSQ-nin müşahidə məntəqələri ilə rejim mövqeləri arasında qarşılıqlı top atışları olub.

Tanklar məhv edildi

Rejim ağır tus bombardmanından sonra ötən gün səhər saatlarında qəsəbəyə girmək istəyib. Müxalifllər gələn əlavə hərbi qüvvəyə bir daha zərbə vuraraq rejim ünsürlərini geri oturdub. Bölgədə ən az 12 rejim əsgəri ölüb, 2 tank və 1 zirehli piyada döyüş maşını məhv edilib. Yenə eyni saatlarda Sərakib yaxınlığında rejimə aid 5 tank yükləndikləri maşınlarla birlikdə zərərsizləşdirilib. Neyrabı ələ keçirən müxaliflər dünən günorta saatlarında Sərakibə doğru istiqamət götürüb. İlk olaraq San və Maared Aliya kəndləri alınıb. Təxribata qurban gedən rejim əsgərlərinin Maared Aliyadan qaçışları havadan görüntülənib.

Növbəti hədəf

Salihiyyə kəndində də əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edən müxaliflər bölgədəki digər kəndləri rejimdən təmizləyib Sərakibi mühasirəyə almaq istəyir. Çünki Sərakib Dəməşq-Hələb əlaqələrini təmin edən M4 magistralı ilə Lazkiyədən Hələbə uzanan M5 magistralının birləşdiyi nöqtədə yerləşir.

Zümrüd

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.