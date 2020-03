Rusiyada sarımsağın qiyməti kəskin artıb.

"Report" bu barədə yerli mətbuata istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, əgər yanvar ayında Rusiyada 1 kiloqram sarımsağı 230-235 rubla almaq mümkün idisə, hazırda qiymət 260-270 rubl civarındadır. Son 1 ildə isə qonşu ölkədə sarımsaq 30-40% bahalaşıb.

Eksperlər hesab edirlər ki, mövcud vəziyyət sarımsaq qıtlığı ilə bağlı deyil. Çində yayılmış koronavirusun Rusiyaya keçmək təhlükəsi bu məhsula tələbatı kəskin artırıb.



