Sabiq daxili işlər naziri İsgəndər Həmidov Sulutəpə qəbirisanlığında dəfn olunacaq.

Azərbaycan Milliyətçi Demokratik Partiyasının sabiq sədri Qələndər Muxtarlı bildirib ki, İsgəndər bəylə vida mərasimi bu gün saat 11:00-da Göy Məsciddə keçiriləcək.

Qeyd edək ki, Azərbaycanın sabiq daxili işlər naziri İsgəndər Həmidov bu gün - fevralın 26-da vəfat edib. (Qaynarinfo.az)

