“Allah Azərbaycan xalqına bir daha belə faciə yaşatmasın”.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Əkrəm İmamoğlu Xocalı faciəsinin 28-ci il dönümü ilə bağlı “Twitter”də paylaşım edib.

“Xocalıda qətlə yetirilən Azərbaycan türkü olan qardaşlarımızı rəhmətlə anıram. Duamız odur ki, Allah bir daha belə faciə yaşatmasın”, - deyə Ə. İmamoğlu qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.