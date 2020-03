Bakının Nəsimi rayonunda naməlum kişi meyiti aşkarlanıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə paytaxtın H.Seydzadə küçəsi 4 saylı ünvanın qarşısında qeydə alınıb. Küçədə 25-30 yaşlı, üzərində heç bir zorakılıq əlamətləri olmayan kişi meyiti tapılıb.

Meyit daxili və xarici müayinə olunması üçün Səhiyyə Nazirliyinin MTE və PAB-nin Nəsimi rayon şöbəsinə təqdim edilib.

Faktla bağlı Nəsimi rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

Milli.Az

