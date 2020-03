Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsinin ilk oyunları davam edir.

Milli.Az xəbər verir ki, "Çelsi" evdə "Bayern"ə 0:3 hesabı ilə uduzub.

"Çelsi" (İngiltərə) - "Bayern" (Münhen, Almaniya) - 0:3

Qollar: Serj Qnabri, 51, 54, Robert Levandovski, 76

Qırmızı vərəqə: Markos Alonso, 84 ("Çelsi")

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.