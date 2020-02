“Xocalı faciəsindən 28 il keçməsinə baxmayaraq, bu cinayətdə əli olanlar hələ də məhkəmə qarşısına çıxmayıb”.

Metbuat.az xəbər ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan Özoral deyib.

“Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanındadır. Biz hər zaman birlikdəyik. Xocalı faciəsini törədənlərin tapılıb ortaya çıxarılmasını diqqətdə saxlayacağıq”, - deyə səfir qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.