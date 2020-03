Əlcəzairdə yeni tip koronavirus aşkarlanıb.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə naziri Əbdürrəhman Benbuzid məlumat yayıb.

Dövlət televiziyasına açıqlama verən nazir bildirib ki, virusa yoluxan şəxs İtaliya vətəndaşıdır.

Xəstə karantinə alınıb.

Qeyd edək ki, İtaliyada 10 nəfər koronavirusdan ölüb, 322 nəfər xəstəlik daşıyıcısıdır.

Koronavirus 30-dan çox ölkəyə yayılıb.

