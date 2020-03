Bakıda bıçaqlanma olub.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Sabunçu rayonunda baş verib.

Belə ki, Bakı şəhər sakini Ziyad Ələsgərov ailə münaqişəsi zəminində həyat yoldaşı, 1983-cü il təvəllüdlü Kristina Ələsgərovanı bıçaqlayıb.

Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 126.1-ci (qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

Milli.Az

