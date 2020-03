İtaliyada koronavirus qurbanlarının sayı 11-ə, yoluxanların sayı isə 322 nəfərə çatıb.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, virusun son qurbanı 84 yaşlı kişidir.

Ümumilikdə isə İtaliyada koronavirusdan vəfat edənlərin orta yaş həddi 80-dir.

Bu gündən başlayaraq, dövlət qurumları karantinə götürülən yaşayış məntəqələrinin siyahısını dərc edib.

Milli.Az

