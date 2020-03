Koronavirusun aşkarlandığı ölkələrin siyahısı - Azərbaycanın adı yoxdur - FOTO

Yanvar ayından etibarən bütün dünyaya yayılmağa başlayan, ölümlə nəticələnən koronavirusdan bu günədək 3000-ə yaxın insan dünyasını dəyişib.

Milli.Az bildirir ki, Britaniyanın nüfuzlu "The Sun" nəşri koronavirusun aşkarlandığı ölkələrin işarələndiyi xəritə hazırlayıb.

Xəritədə koronavirusun aşkarlandığı ölkələr qırmızı rənglə işarələnib. Xəritəyə görə, Afrika, Cənubi Amerika ölkələri, Türkiyə, Azərbaycan, Norveç, Latviya, Litva, Avstriya, Türkmənistan, Özbəkistan, Qazaxstan və başqa bir neçə ölkədə bu virusla bağlı hər hansı ölüm hadisəsi baş verməyib.

Qeyd edək ki, Çinin Uhan vilayətindəki dəniz məhsulları bazarından bütün dünyaya yayılan virusa yoluxanların sayı təxminən 81 min nəfərdir.

Bəxtiyar Umarlı

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.