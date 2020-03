"Atəşkəs dövründə 856 şəhid və yaralanan hərbçimiz var".

“Report” xəbər verir ki, bunu Hərbi Prokurorluğun xüsusi istintaq şöbəsinin rəisi Emil Tağıyev deyib.



