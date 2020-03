Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayyip Ərdoğanın Azərbaycana səfəri vaxtı maraqlı hadisə yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan və Türkiyə rəsmiləri prezidentlərlə görüşərkən azərbaycanlı məmurun Ərdoğanın əlini nisbətən bərk sıxaraq silkələməsi gözlərdən qaçmayıb.

Türkiyə prezidenti isə bu vaxt təəccübünü gizlədə bilməyib və təbəssüm edərək prezident İlham Əliyevin qulağına bəzi sözlər pıçıldayıb.

İlham Əliyev isə Ərdoğana gülərək qarşılıq verib.

