Bu gün Xocalı soyqırımının 28-ci ildönümüdür.

Publika.az xəbər verir ki, artıq səhər saatlarından etibarən minlərlə insan Bakıda yerləşən "Ana harayı" abidəsinin önünə gələrək Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edir.

Abidəni ziyalılar, ictimaiyyət nümayəndələri, məktəb şagirdləri, həmçinin sadə vətəndaşlar ziyarət edərək, Xocalı qurbanlarının ruhuna dualar oxuyurlar.

Məhərrəm Əliyev

Foto: Pərviz Həşimi

