Ən çox qazanan ikinci SEO istefa verdi

"Disney"in SEO-su Bob İqer istefa verdiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Walt Disney Co" şirkəti ilə "Disney" parkları və məhsullarının yeni rəhbəti olaraq İqerin yerinə Bob Çapek gətirilib. İqer 31 dekabr 2021 tarixli müqaviləsinin sonuna qədər şirkətin icraçı direktoru olaraq qalacaq.

2015-ci ildən bəri şirkəti idarə edən İqer 71 milyard dollara "Fox" şirkətinin əyləncə işlərini almış, "Disney Plus" xidmətini yaratmışdı. Bu layihə 3 ay içində 29 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib.

Qeyd edək ki, 69 yaşlı Bob İqer 2018-ci ildə dünyanın ən çox qazanan ikinci SEO-su olmuşdu. O, sadəcə 129,5 milyon dollar gəliri olan "Discovery" şirkətinin rəhbəri Devid Zaslavdan geri qalırdı.

Mənbə: "cnn.com"

