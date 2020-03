Erkan Özoral: "Xocalı faciəsi dünyanın 20-ci əsrdə yaşanan ən böyük kədəridir"

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan Özoral Xocalı faciəsi abidəsini ziyarət edərkən deyib.

Səfir bildirib ki, Xocalı faciəsi dünyanın 20-ci əsrdə yaşanan ən böyük kədəridir: "Hər zaman olduğu kimi, açıq bildirirəm ki, bu faciənin səbəbkarları cəzasını almadan bu məsələ bağlanmayacaq. Biz Türkiyə Respublikası olaraq, həmişə olduğu kimi, Azərbaycanın bu çətin günündə də yanındayıq. Biz bir millət, iki dövlətik. Bir daha Xocalı şəhidlərinə Allahdan rəhmət diləyirik".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.