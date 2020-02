Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 26-da ABŞ Dövlət katibinin enerji diplomatiyası üzrə müavininin müşaviri Kurt Donnellinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

