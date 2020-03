"Hader", "Degar", "Foter", "Masar" və "Qafro" MMC-lər ləğv olunduğunu elan edib.

"Report" bu barədə Vergilər Nazirliyinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

Maraqlıdır ki, adları çəkilən şirkətlərin hamısı ötən il oktyabrın 25-də, 10 manat nizamnamə kapitalı ilə yaradılıb. Onların hüquqi ünvanı (Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Təbriz küçəsi, ev 56, mənzil 105/35) və qanuni təmsilçisi (Qurban Bəhruz oğlu Qurbanlı) də eynidir. Bu isə kommersiya qurumlarının eyni şəxsə məxsus olmasından xəbər verir.

Kreditorlar tələblərini bildirmək üçün 2 ay ərzində adı çəkilən ünvana müraciət etməlidir.



